Средний ремонт дороги начат от города Кентау Туркестанской области до села Карнак.

Ремонтом автотрассы общей протяженностью 39 км занимается ТОО «Акжол».

Кроме того, строится новая объездная дорога от Кентау до международного аэропорта Туркестан, протяженностью 26 километров. Подрядная организация ТОО» Береке » ведет работы по укладке камня на первом пути дороги. Оба объекта будут завершены согласно плану в 2022 году.

Стоит отметить, что в городе Кентау в период с 2020 по 2022 годы в рамках проекта государственно-частного партнерства планируется осуществить текущий, средний и капитальный ремонт 131 улиц города общей протяженностью 76,67 км.

С 2020 года в моногороде ведется средний, капитальный ремонт 52 улиц протяженностью 53,3 км. Ремонтные работы будут завершены в октябре месяце. Также за счет средств республиканского бюджета и субвенсии в текущем году дополнительно будет выполнено строительство внутренних дорог в городах и населенных пунктах региона протяженностью 28,3 км.

Ожидается, что к 2022 году удовлетворительное состояние городских дорог достигнет 100%.