В чемпионате Азии принимают участие 160 спортсменов из 11 стран

В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан в Шымкенте пройдет чемпионат Азии по стендовой стрельбе среди взрослых и юниоров.

Континентальный турнир, запланированный на 10-20 сентября, организован при поддержке Азиатской конфедерации стрельбы и Федерации стрельбы Казахстана.

В чемпионате Азии принимают участие 160 спортсменов из 11 стран. В частности, в чемпионате примут участие более 120 спортсменов из Бахрейна, Индонезии, Кыргызстана, Саудовской Аравии, Кувейта, Пакистана, Катара, Таиланда, ОАЭ, Узбекистана.

В Shymkent Shooting Plaza состоялась церемония открытия XIV чемпионата Азии. Во встрече приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и президент Азиатской стрелковой конфедерации шейх Салман ас-Сабах, которые пожелали участникам соревнований удачи.

Shymkent Shooting Plaza — один из крупнейших стрелковых комплексов азиатского региона.

Спортсменам, тренерам и судьям, участвующим в соревнованиях, получили справку об отрицательных результатах тестирования ПЦР, отметим, что официальная делегация, спортсмены и участники проходят тест ПЦР на COVID-19 каждые 3 дня.

Турнир проводится с соблюдением всех санитарных норм.

Мероприятие было организовано Министерством культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом Казахстана и при поддержки акимата Шымкента.