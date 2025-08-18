Более 800 спортсменов из 27 стран участвуют в чемпионате Азии в Шымкенте

В Шымкенте дан старт XVI чемпионату Азии по пулевой и стендовой стрельбе.

Аким города Габит Сыздыкбеков вместе с Генеральным прокурором РК — Президентом Казахстанской Федерации спортивной стрельбы Бериком Асыловым, а также министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком и председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Русланом Есеналиным приняли участие в церемонии открытия этого масштабного спортивного события.

Аким Шымкента поздравил спортсменов, тренеров и гостей с началом чемпионата, выразил благодарность организаторам, спортивным федерациям и всем, кто приложил усилия для проведения турнира на высоком уровне.

Отметим, чемпионат проводимый при поддержке акимата города собрал большое число почётных гостей. Среди них — президент Международной федерации спортивной стрельбы Лучано Росси, глава Азиатской конфедерации стрельбы шейх Салман Сабах аль-Салем ас-Сабах, представители мировых спортивных организаций. Их участие подчёркивает высокий статус соревнований и международный авторитет Казахстана.

С 16 по 30 августа на базе «Shymkent Shooting Plaza» более 800 спортсменов из 27 стран будут соревноваться в дисциплинах «пистолет», «винтовка», «движущаяся мишень», «стендовая стрельба», «трап», «скит» и «скит-микс». В рамках чемпионата будет разыграно свыше 700 медалей.

Цель соревнования — популяризация стрелкового спорта в Казахстане и за его пределами, повышение спортивного мастерства спортсменов, определение рейтинга спортсменов и повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.

Стоит подчеркнуть, что для Шымкента проведение чемпионата Азии — это не только большая честь, но и значимый вклад в развитие стрелковых дисциплин, популяризацию спорта и укрепление авторитета страны на мировой арене.