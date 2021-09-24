В Департаменте по ЧС Шымкента наградили молодого парня, который потушил горевшую грузовую ГАЗель, которая после дорожно-транспортного происшествия опрокинулась и загорелась.

За грамотные, профессиональные действия, за смелость и отвагу, проявленные при при тушении пожара Адильбек Нурбек Мусаевич награжден благодарственным письмом Департамента по ЧС г. Шымкента.

Заместитель начальника Департамента по ЧС Шымкента полковник гражданской защиты Аманбек Бейсембаев, вручая герою благодарственное письмо, поблагодарил Нурбека за проявленную гражданскую позицию, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента.

Напомним, 11 сентября 2021 года в 8 часов 57 минут на пульт «101» специализированной пожарной части №1 поступила информация о возгорании автомобиля в населенном пункте Бозарык.

Специалисты СПЧ №1 в составе 13 человек и 2 единиц техники прибыли на место происшествия за 9 минут и установили, что на трассе Шымкент-Шолаккорган произошло столкновение двух автомашин.

В результате грузовая машина Газель опрокинулась и произошло возгорание кабины и моторного отсека.

Проезжавший мимо водитель автомашины “Автобетонный насос СЛОН”, не раздумывая, бросился тушить охваченный пламенем транспорт. Благо в его автомашине имелось 500 литров воды.

Благодаря смелым и оперативным действиям водителя удалось вовремя потушить пожар и не допустить взрыва двух газовых баллонов, которые установлены в ГАЗели.

Специалисты СПЧ №1 отметили профессиональные действия водителя, который работает в ТОО “Бетон Әлем” оператором-водителем.