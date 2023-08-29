Очевидцы говорят об огромном ущербе от пожара в Старом городе Шымкента

Крупный пожар произошел сегодня на складе строительного магазина в Шымкенте. Сообщение о ЧП поступило в разгар рабочего дня. Очевидцы пожара рассказывают, что огонь охватил здание мгновенно. Как выяснилось, в помещении находились легковоспламеняющиеся изделия.

Елбек Кайратбеков, очевидец:

«Примерно в 14:30 мы заметили возгорание небольшое. Спустя несколько минут уже огонь был сильным. На складе было очень много вещей для строительства, например, краски, линолеум и ламинат. Там ущерб будет оцениваться как минимум в 100 млн тенге, один только мрамор стоил 16 тысяч тенге, а внутри было, как минимум, около 300 штук мрамора. Пачка ламината стоит 5000 тенге, а там минимум 300 пачек горит».

По данным спасателей, пламя охватило 150 квадратных метров склада. Дальнейшее распространение огня пожарные предотвратили. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют эксперты. Погибших и пострадавших нет. Размер материального ущерба также устанавливается.

Азиз Саипов, и.о. начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Шымкента:

«29 августа в 15:24 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Айтеке би на территории старого города. По прибытию к месту вызова по повышенному рангу вызова номер 2 было установлено, что за зданием строительного магазине горит склад. К тушению пожара было привлечено 16 единиц техники, 64 состава личного состава, центр медицинской катастрофы, а также скорая медицинская помощь».

К слову, около месяца назад в Шымкенте уже горели складские помещения. Крупный пожар произошел на Верхнем рынке. Тогда на складе бытовой техники полностью сгорели кровля и пристройка. С места пожара огнеборцы вынесли в безопасное место пять газовых и один кислородный баллон. Спасатели призывают жителей быть бдительными и осторожными в обращении с огнем.