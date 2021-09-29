29 сентября в СпецЦОНах РК зафиксирован технический сбой.

Из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений – недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могут сдать теоретический и практический экзамены на права. Услуги по перерегистрации авто и замене прав – доступны.

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» работает над устранением сбоя и восстановлению услуги.

О восстановлении работы сервисов мы сообщим дополнительно.