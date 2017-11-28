Неизвестные взломали официальный сайт маслихата ЮКО? Или на официальном ресурсе с графиком приема народных избранников произошел серьезный технический сбой?

Иначе, каким образом на странице графика приема и контактов депутатов областного маслихата остались их фото, но таблицы поменялись на «График приема избирателей депутатами ПАВЛОДАРСКОГО городского маслихата 6 созыва». Сегодня в самого утра шымкентцы знают не только фамилии павлодарских городских депутатов, а также их телефоны, адреса — места работы и точное время приема.

Примечательно, что все остальные разделы сайта не изменены. А график приема изменен даже на главной странице.

Специалисты технического сопровождения сайта пока не приняли никаких мер. Павлодарский график пользователи интернета заметили в восемь утра. На момент скриншотов местное время 12:34.