Туркестанский Дворец школьников совместно с центром « Turkistan Tourism Center» организовали фестиваль «Это – наши горы».

В фестивале приняли участие 30 активных учащихся из 30 школ города Туркестан и 20 талантливых школьников из кружков «Дворца школьников». Во время фестиваля ученики школ путешествовали по Сайрам-Угамскому государственному национальному природному парку и территории зоны отдыха в Хантах, интересно провели время, участвуя в различных конкурсах и соревнованиях.

Сначала участники фестиваля, выехавшие из Туркестана, посетили Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк. Здесь школьники рисовали горы, затем ребята показали свои способности по «Запуску дронов». Также продемонстрировали свои таланты в написании стихов, эссе и пении. Организаторы вручили им подарки. А на второй день ребята, побывавшие на территории зоны отдыха в Хантах, смогли покорить горные вершины, преодолевая непростые препятствия.

«Очень полезно брать детей на природу, дарить им интересные моменты жизни. Я и сам часто выезжаю в горы. Человек, общаясь с природой, получает энергию для новых свершений. Кроме того, сегодняшнее мероприятие научит детей бережному отношению к окружающей среде», – говорит директор Дворца школьников Индира Саркытгызы.

Отметим, что данный фестиваль проводится уже 20 год и среди участников фестиваля все больше проявляется интерес к развитию внутреннего туризма и желание беречь родную природу.