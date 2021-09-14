С начала учебного года в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки РК поступило около 70 обращений от граждан.

По ним приняты меры сотрудниками департаментов по обеспечению качества в сфере образования, сообщает МОН РК.

К примеру, учителя школы №50 им. Б. Омарова Сарыагашского района Туркестанской области пожаловались на то, что и.о. директора школы привлекал их к работе по чистке поля для гольфа в курортной зоне.

После выяснения обстоятельств должностное лицо освобождено от занимаемой должности.

По данным МОН, в Туркестанской области воспитатель детского сада была незаконно уволена с занимаемой должности, однако Управлением образования акимата не были приняты меры по восстановлению ее прав.

Только после вмешательства территориального Департамента по обеспечению качества в сфере образования воспитатель была восстановлена в прежней должности.

Наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.

Кроме того, в соцсетях был обнародован документ о составлении списков для проведения мер по иммунизации.

Сбор подобной информации не предусмотрен никаким приказом.

Руководитель районного отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что по поручению Министра образования и науки РК в каждой области созданы комиссии по педагогической этике, которые оперативно рассматривают обращения и факты по нарушению прав педагогов.