С начала учебного года в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки РК поступило около 70 обращений от граждан.
По ним приняты меры сотрудниками департаментов по обеспечению качества в сфере образования, сообщает МОН РК.
К примеру, учителя школы №50 им. Б. Омарова Сарыагашского района Туркестанской области пожаловались на то, что и.о. директора школы привлекал их к работе по чистке поля для гольфа в курортной зоне.
После выяснения обстоятельств должностное лицо освобождено от занимаемой должности.
По данным МОН, в Туркестанской области воспитатель детского сада была незаконно уволена с занимаемой должности, однако Управлением образования акимата не были приняты меры по восстановлению ее прав.
Только после вмешательства территориального Департамента по обеспечению качества в сфере образования воспитатель была восстановлена в прежней должности.
Наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.
Кроме того, в соцсетях был обнародован документ о составлении списков для проведения мер по иммунизации.
Сбор подобной информации не предусмотрен никаким приказом.
Руководитель районного отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности.
Отметим, что по поручению Министра образования и науки РК в каждой области созданы комиссии по педагогической этике, которые оперативно рассматривают обращения и факты по нарушению прав педагогов.