Продукция шымкентского предприятия «Экофарм Интернейшнл» во время пандемии оказалась более чем востребованной.

Кроме того, медики страны убедились – в Казахстане могут производить необходимую продукцию ничуть не уступающую по качеству зарубежным аналогам. 60 видов вакуумных пробирок производят на шымкентском предприятии «Экофарм Интернейшнл».

При этом в сами пробирки уже добавлены те или иные реагенты, необходимые для получения различных видов анализов. Во время пандемии особым спросом пользовались пробирки для определения уровня свертываемости крови. И хотя из-за закрытия границ у предприятия были небольшие трудности, эта ситуация подстегнула производителей к выпуску продукции для нужд предприятия.

Управляющий директор ТОО «Экофарм Интернейшнл» Асхат АХМЕТОВ отметил что в период пандемии начались сложности с поставкой сырья из Европы, США связанные с закрытием границ. На сегодняшний день часть сырья закупают в России и производят некоторые виды продукции сами.

Все производство поделено на несколько цехов. При этом в литьевом цехе производства продукции полная автоматизация процесса. За семью агрегатами следит лишь один оператор.

В условиях повышенного класса чистоты производятся двусторонние иглы и собираются вакуумные пробирки. При этом каждый образец проходит несколько ступеней проверки. Все это просто исключает возможность попадания в медучреждения страны бракованной продукции.

Производительная мощность предприятия — 140 млн. штук в год медицинских изделий, из них одноразовых стерильных вакуумных пробирок 60 млн. штук в год и более 40 млн. штук в год медицинских одноразовых стерильных двухсторонних игл, и 40 млн. штук в год иглодержателей. В планах – выход на экспорт в Россию. Украину и Узбекистан.