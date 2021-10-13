В рамках научной программы «Комплексное изучение социально – экономической и культурной истории города Туркестан середины ХІХ-начала ХХІ века» сотрудники Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» поехали знакомиться с архивными материалами города Москвы.

В этой связи первый день начался с ознакомления с документами государственного архива Российской Федерации.

— «Государственный архив Российской Федерации является крупнейшим архивом с более чем 7 миллионами документов, относящихся к истории России ХІХ — ХХІ веков. Этот центр начал свою работу в 1992 году на базе государственных архивов Советского Союза и Советской России. Мы считаем, что новые данные об истории города Туркестан содержатся в материалах периода Российского царства и советского союза», — отметил заместитель директора Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», кандидат исторических наук Мурат Тастанбеков.

Стоит отметить, что при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках научного проекта «Комплексное изучение социально – экономической и культурной истории города Туркестан в середине ХІХ-начале ХХІ века» ученые Туркестана ознакомились с архивными документами в городах Алматы, Шымкент и Республике Узбекистан в целях поиска новых данных о духовной столице.

В рамках проекта будут сгруппированы новые данные, не вошедшие в научный оборот.