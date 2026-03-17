В Туркестане открыли обновленную экспозицию Ханской мечети

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестане представили обновленную внутреннюю экспозицию Ханской мечети, входящей в состав Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».

Пресс-тур был организован для ученых, журналистов и специалистов туристической сферы в преддверии праздника Наурыз.

«Гости смогли ознакомиться с архитектурными особенностями мечети и узнать о ее духовно-культурном значении», — отметили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Ханская мечеть служила местом молитв казахских ханов, их родственников и высокопоставленных гостей. Специальная комната «Максура» предназначалась для правителей, а зал для жителей квартала и личная тахаратхана подчеркивали особый статус комплекса.

Археологические исследования полностью изучили структуру мечети, включая прилегающие улицы, системы отопления и жилые постройки.

«Объект восстановлен на научной основе, и мы приглашаем жителей и гостей города познакомиться с его историей и культурой», — добавили в пресс-службе.

