В пресс-службе Минобороны РК предупредили население, что в Жамбылской области около месяца будут проводиться работы по подрыву фрагментов боеприпасов, передает zakon.kz.

Работы будут проводиться до 13 ноября текущего года ежедневно с понедельника по пятницу. Для этого определен участок на удалении более 12 км, от воинской части и населенных пунктов, в безлюдной горной местности, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, силами инженерно-саперных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, в Байзакском районе Жамбылской области, начаты контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов.

Группа специалистов детально изучила выбранный участок местности на предмет обеспечения безопасности местного населения и личного состава инженерно-саперных подразделений. Местные исполнительные органы и население о проведении подрывных работ были оповещены заблаговременно, — отмечается в информации.

Силами военной полиции с привлечением сотрудников Департамента внутренних дел Жамбылской области территория вокруг места подрыва оцеплена.

Подрывы будут сопровождаться звуковым эффектом. Опасности для населения проводимые работы не представляют.