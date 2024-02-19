Взрыв на военном складе: солдаты-срочники подали апелляционную жалобу

Апелляция по делу о взрывах под Таразом проходит в военном суде Астаны. Однако из-за большого количества участников процесса и сложностей в организации онлайн-подключения всех сторон, несколько процессов решили провести в Шымкенте.

Одним из первых выступил Ерлан Бошай. Экс-руководителя эксплуатационных частей минобороны Жамбылской области в суде первой инстанции оправдали. Однако, по ходатайству прокурора его попросили осудить на 13 лет. Это решение надзорного органа экс-сотрудник военной части пытается оспорить.

Ерлан Бошай, оправданный экс-руководитель эксплуатационных частей минобороны Жамбылской области:

«Прошу апелляционную коллегию приговор первой инстанции оставить в силе, апелляционную жалобу без удовлетворения. Я не согласен с протестом прокурора. Потому что в первой инстанции в отношении меня правильно и объективно было принято решение в том, что я не виновен».

Суд проходит в числе апелляционной коллегии. Признать виновным и отправить за решетку оправданных сотрудников военной части просят и потерпевшие. По словам брата одного из погибших пожарных, семьи лишились 18 мужчин, профессионалов своего дела, отличных сыновей, мужей и отцов. В числе погибших были и военные.

В суде также выступили представители акимата и министерства обороны. Оба ведомства согласились с решением суда первой инстанции и просят оставить его в силе.

Представитель акима Байзакского района Жамбылской области:

«Акимат Байзакского района Жамбылской области полностью согласен с решением суда первой инстанции. Потому что причиненный материальный ущерб во время следствия несколько раз проверяли. А причинённый ущерб около 542 миллионов тенге! И суд удовлетворил взыскать с осужденных данную сумму. Мы оставляем рассмотрение апелляционной жалобы судьям. Нам больше нечего добавить».

Мади Туппасов, представитель потерпевших, истец министерства обороны РК:

«Министерство обороны Байзакского района Жамбылской области согласно с решением суда первой инстанции. Следствием установлен материальный ущерб в размере около 25 млрд тенге. 23 млрд тенге суд первой инстанции удовлетворил взыскать с осужденных. Из-за взрыва пострадало огромное количество боеприпасов и имущество министерства обороны».

Пожар на территории воинской части №28349 в Байзакском районе Жамбылской области произошел в августе 2021 года. Огонь не могли потушить несколько дней. На складах хранились инженерные боеприпасы и другие взрывчатые вещества. В результате взрыва 98 человек пострадали. Ущерб от чрезвычайной ситуации эксперты оценили почти в 25 миллиардов тенге.

Приговор шести обвиняемым по громкому делу вынесли в военном суде Шымкента в октябре прошлого года. 20-летних солдат срочной службы Ербулата Туранова и Асета Аширбая признали виновными по двум статьям: «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб» и «повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, повлекшее тяжкие последствия».

По версии следствия, солдаты бросили промасленную подожжённую тряпку в склад с боеприпасами, что вызвало пожар, череду взрывов, гибель людей и крупный материальный ущерб.

Тогда их приговорили к девяти годам лишения свободы. Они также должны оплатить государству 24 млрд тенге в качестве ущерба. Однако адвокат осужденных солдат с вердиктом суда первой инстанции не согласен. Сторона защиты уверяет, что их вину в суде доказать не смогли.

Апелляция проходит без эксцессов, чего нельзя сказать о самом приговоре в суде первой инстанции. Он завершился настоящим скандалом. Осужденные солдаты и их родственники во время вынесения приговора не смогли совладать с эмоциями. Свою вину они не признали, устроили скандал в зале суда и нецензурно выражались.

А когда бывших рядовых пытались поместить в специальный автомобиль, оборудованный для перевозки осужденных, родные сделали всё возможное, чтобы помешать военнослужащим.

Осужденные сегодня находятся на скамье подсудимых и здесь же прощаются с родителями. Сейчас они находятся в СИЗО. Следующий процесс апелляционная коллегия назначила на 28 февраля. Заседание пройдет, и, скорее всего завершится, в военном суде Астаны. Участников процесса планируют подключить онлайн.