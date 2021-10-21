С наступлением осени улицы Шымкента становятся сизыми от дыма.

В многочисленных кострах сжигается палая листва. Специалисты говорят – дым от сжигаемых листьев опасен. Вот только в Шымкенте эти самые листья мусором не признают, вынуждая жителей их сжигать.

По словам специалистов, при сжигании выделяется настолько сильные токсины, что рядом стоящий человек может потерять сознание и получить сильнейшее отравление.

«При сжигании листьев, во-первых, выделяются загрязняющие вещества, такие как оксиды азота, диоксиды азота, оксиды углерода как угарный газ, они, конечно же, вредят здоровью человека, можно задохнуться если долго стоять рядом с этим дымом. Не советуем сжигать такие отходы, лучше собрать листья и увезти», — говорит руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии г. Шымкента Дуйсен Култилеуов.

Вторая сторона проблемы – опасность возникновения пожаров. Потому в ДЧС просят – заметили возгорание – наберите 101. А поджигателей листвы ждет неприятность — крупный штраф.

«В случае поступления сообщения на пульт 101 физическим лицам по статье 336 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (несоблюдение требований по охране атмосферного Воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов) предусмотрен административный штраф в размере 20 МРП — 58 340 тенге, а субъектам крупного предпринимательства до 500 МРП — 1 млн 458 тыс.», — рассказывает старший инженер Управления государственного пожарного контроля ДЧС г.Шымкента Нурсултан Жорабек.

Логично предположить, что листву должны забирать мусоровывозящие компании, ведь жители платят за вывоз мусора. Однако не все так просто. Листва к бытовым отходам не относится.

«Наша компания забирает твердые бытовые отходы. Листья мы не забираем, потому что это к нам не относится, на это государство отдельно выделяет деньги и разыгрывает тендер, листья забирают организации, которые его выиграли» , — говорит директор компании «Спецавтотранспорт» Сапаркуль Куандыкова.

Вот только в районных акиматах заявили – никто никаких тендеров по листьям не проводит. А потому жители частного сектора должны вывозить их на полигон за свой счет. Не сложно предположить, как горожане решают вопрос с листвой – сжигают. И даже штрафы их не пугают.

Коркем Усибалиева