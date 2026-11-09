В Шымкенте полицейские напомнили об ответственности за браконьерство

В Шымкенте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» прошёл рейд по предупреждению незаконной охоты и рыболовства. Сотрудники полиции совместно со специалистами Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства проверили соблюдение природоохранных требований.

Главная задача рейда — не допустить незаконной добычи животных и рыбы, предупредить нарушения законодательства и привлечь внимание жителей к сохранению природных ресурсов.

Во время мероприятия правоохранители провели разъяснительные беседы с гражданами. Им напомнили, что охота и рыболовство регулируются установленными правилами, а их нарушение может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от обстоятельств.

Особое внимание уделили профилактике браконьерства. Незаконная добыча животных и водных биологических ресурсов наносит ущерб природе и нарушает установленный порядок использования природных богатств. Поэтому гражданам важно заранее узнавать, где и в какие сроки разрешены охота и рыбалка, какие документы необходимы и какие ограничения действуют.

В Департаменте полиции Шымкента подчеркнули, что защита окружающей среды требует не только контроля со стороны государственных органов, но и ответственного отношения самих жителей. Соблюдение природоохранных норм помогает сохранять животный мир для будущих поколений.

Полицейские призвали горожан не участвовать в незаконной охоте и рыболовстве, бережно относиться к природе и соблюдать требования закона. О количестве выявленных нарушений и результатах привлечения к ответственности в сообщении не уточняется.

Если гражданам стало известно о возможном браконьерстве, они могут сообщить об этом полиции или уполномоченным природоохранным органам. Однако не следует самостоятельно задерживать нарушителей и избегать конфликтов.