Министр образования Асхат Аймагамбетов прокомментировал ситуацию в Семее, где учителей заставили подметать улицы.

«Учителей в городе Семее отвлекли от учебного процесса и отправили подметать улицы. Судя по всему, такое поручение было дано заместителем акима города. По крайней мере, письмо с таким содержанием было направлено в школы», написал он в социальной сети.

И напомнил, что «привлечение к несвойственным функциям запрещено законом, который был принят в декабре 2019-го года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы понять – учителя должны заниматься только прямыми функциональными обязанностями».

За подобные нарушения уже наказано порядка двух сотен руководителей, начиная от привлечения к дисциплинарной и административной ответственности и заканчивая увольнением, — сообщил Асхат Аймагамбетов.

В связи с инцидентом в городе Семее Департаментом по обеспечению качества в сфере образования начато административное дело, проводится проверка. В случае подтверждения причастности заместителя акима города данное должностное лицо и иные лица будут привлечены к административной ответственности.

«Мы также обратимся в Агентство по делам государственной службы для принятия необходимых мер. Также к ответственности должна быть привлечена и руководитель отдела образования города», — написал он.