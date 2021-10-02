Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды.

Ппройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер, в ночные часы туман, гололед. Западная половина Казахстан окажется под властью обширного Европейского антициклона.

На севере, северо-востоке Костанайской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер 15-20 м/с. На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области ветер 15-20 м/с. В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской областях ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с. В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областях усилится ветер 15-22 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +17..+13 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +5..+18 °C, без осадков, слабый ветер.