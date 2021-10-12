По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков.

На восточной территории РК под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, крайнем востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере, востоке, в южной половине и центре страны туман, на севере – гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, на севере, западе – гололед, низовая метель. В Акмолинской области ночью и утром на юго-востоке области ожидаются туман, гололед, утром и днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области на севере, в центре, в Карагандинской области на севере и западе ожидается туман, на востоке и юго-востоке областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в центре Кызылодинской, на юго-востоке Мангыстауской, на юго-западе Атырауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. На востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с. На севере Алматинской области ожидается туман, на востоке – усиление ветра 15-20 м/с. Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на юге, днем на севере Павлоларской области – гололед.

В Шымкенте сегодня ожидается +6..+18 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +6..+19 °C, без осадков, легкий ветер.