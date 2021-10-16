Под влиянием обширного антициклона на болей части территории РК сохраняется погода без осадков.

Лишь на западе, северо-западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь/

На севере, востоке страны ожидается – туман.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 22-27, порывы 30 м/с и более.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.

На севере Костанайской, на севере, юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +21..+14 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +5..+23 °C, без осадков, туман, легкий ветер.