По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков.

Лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь.

На севере, востоке страны ожидается туман, в южных регионах усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.

Днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в центре Кызылординской, на юго-востоке Мангистауской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

На севере Костанайской, западе, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской, ночью на севере Павлодарской, ночью и утром на юго-востоке Акмолинской областях ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +9..+24 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +6..+22 °C, без осадков, легкий ветер.