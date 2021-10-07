Антивандальное стекло, Wi-Fi, кондиционер и зарядка для телефонов.

Еще два смарт-павильона установили в Шымкенте: возле ЮКУ и восьмой школы. Красиво и комфортно, отмечают горожане.

«До нас тоже дошла такая остановка, что в тепле будем стоять, в холоде не будем мерзнуть. Конечно, было приятно, когда увидели, спрашивали, я ведь каждый день сажусь на автобус здесь. И было приятно».

Одно из преимуществ умной остановки – это прохладное помещение летом и теплое зимой. Стоимость одного такого павильона 8 млн тенге. Деньги — спонсорские. Инвестор берет на себя ответственность и за содержание «умного павильона». Специалисты, изучающие город, говорят: думать надо прежде всего о людях. Особенно если взглянуть на мировой опыт, в котором много места и для рекламы, и для пассажиров.

Рашид Мынымбаев, аким Аль-Фарабийского района: «Мы разместили объявления, что такие остановки будут устанавливаться за счет инвесторов, для него будет предусмотрена торговая точка по продаже напитков. Эта реклама простояла месяц. В итоге откликнулся предприниматель, который предложил сделать остановку там, где многолюдно. Как сказал инвестор, умный павильон он устанавливает не ради выгоды, а для людей. Он -шымкентский предприниматель, меценат. Согласно договору остановка и земля инвестору предоставляется на пять лет».

Полгода назад аналогичную смарт- остановку установили в микрорайоне «Север».

Летом она работала и спасала пассажиров общественного транспорта от палящего зноя. Сегодня двери остановочного павильона закрыты…

«Вы знаете, летом в июне месяце было открыто. Там ещё этот, кондиционер. Я с работы выходила и заходила в обед. Он работал. Вот жара такая, мы заходили, лично я сама заходила, сидела и ждала автобус во время жары. Сейчас он почему не работает, закрыт я не знаю», — жительница г. Шымкента.

В целях безопасности умные остановки снабжены камерами. Сигнал поступает в центр оперативного управления Департамента полиции.

До конца года смарт-павильоны установят ещё в восьми точках Шымкента.