Остановки надежд: кондиционеры, Wi-Fi и полное разочарование

Когда в городе начали устанавливать «умные остановки», горожанам пообещали современный комфорт: прохладу в жару, Wi-Fi для ожидания автобуса, чистоту и порядок. Прошло несколько лет — и теперь эти обещания напоминают скорее грустную шутку. Стёкла грязные, кондиционеры не работают, а некоторые остановки стали чем-то средним между складом мусора и общественным туалетом.

В 2021 году власти гордо рапортовали: в жару прохладный воздух, зимой — тепло, а еще бесплатный интернет в подарок каждому пассажиру.

Но, как это часто бывает, реальность оказалось куда скромней. Кондиционеры на «умных» остановках не заработали ни тогда, ни сейчас. Зато в солнечные дни внутри становится жарче, чем снаружи — под стеклянной крышей температура подскакивает до уровня парной.

— Когда ставили, думали — будет кондиционер. Теперь туда зайти страшно: задохнуться можно.

— От дождя укрывает, но летом это просто парилка. Лучше уж под открытым небом стоять, — негодуют люди на остановке.

Пока большинство горожан избегают этих «остановочных парников», одно сообщество нашло в них применение — некоторые остановки стали пристанищем для людей без определенного места жительства.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в районный акимат. Ожидали услышать конкретные фамилии ответственных, планы по ремонту, сроки. В реальности получили туманную отписку без конкретики. Кто следит за чистотой на остановках, кто чинит кондиционеры, будет ли вообще что-то меняться — на эти вопросы нам так и не ответили.

И пока власти молчат, «умные» остановки продолжают деградировать. Из обещанного комфорта остались только воспоминания. И стеклянные коробки, в которых летом лучше не задерживаться.