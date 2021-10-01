На основании данного приказа Департамента, АО «ҚазТрансГаз Аймақ» с 1 октября 2021 года самостоятельно снизило конечные тарифы на газ.

Ранее сообщалось, что за неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы на общую сумму 14,43 млн. тенге, приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий по Шымкенту для потребителей ШПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам в размере 4610,00 тенге/тыс.м3 без НДС со снижением на 9,51 тенге или на 0,2% от действующего тарифа (действующий тариф 4619,51 тенге/тыс. м3) с вводом в действие с 1 октября 2021 года.

С 1 октября 2021 года цены на товарный газ для населения снижены с 31,56 до 31,55 тенге с НДС за 1 м3 (информация по ссылке http://www.ktga.kz/referential/tariffs-and-prices/).

Необходимо отметить, что ранее с 1 июля т.г. уже было снижение конечных цен на 0,09%, в том числе для населения тарифы снижены с 31,59 тенге до 31,56 тенге за 1 м3.

В целом, с 2018 года по результатам проведенных работ Департамента, цены на товарный газ снижены на 2,92 тенге за 1м3 или на 8,47% (в 2018 году цена газа составляла 34,47 тенге/м3).