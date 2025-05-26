В Казахстане установлены предельные цены на оптовую реализацию товарного газа для внутреннего рынка. Нововведения затронут, в том числе, и сферу цифрового майнинга. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2025 года и будут действовать до конца июня 2026 года.

«Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года», — говорится в постановлении Министерства энергетики РК.

Самые высокие цены будут для Алматы и Алматинской области — 76 686 тенге за тысячу кубометров. В Восточно-Казахстанской области газ будет самым доступным — чуть более 13 тысяч тенге. В Шымкенте и Туркестанской области стоимость составит 71 122 тенге.

Ранее в министерстве энергетики заявляли, что для криптодобытчиков тариф будет рассчитываться по аналогии с крупными коммерческими потребителями. При этом ориентиром станет экспортная цена газа на казахстанско-китайской границе. Согласно предварительным оценкам, криптофермы, крупные промышленные предприятия и производители электроэнергии ежегодно могут потреблять свыше 2 млрд кубометров газа.

Автогаз также продолжает дорожать. Например, в Шымкенте его цена уже достигла 85 тенге за литр. Эксперты отмечают: текущие тарифы для предпринимателей убыточны. Ранее убытки компенсировались доходами от экспорта, но из-за роста внутреннего потребления экспортные поступления и объемы транзита снижаются.

Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК, основатель Телеграм-канала «Байдильдинов.Нефть»: «Таким образом мы себя сейчас уже не обеспечиваем и дальше будет только хуже. То повышения цен, которые сейчас есть 30% — это повышение, которое растягивается на два года, оно не даст желаемого результата. Эта сфера должна быть либерализована. Потому что у газа есть себестоимость и огромная территория. Газ надо доставить и очистить, подготовить от сырого к товарному».

Дешево перерабатывать газ для внутреннего рынка становится экономически нецелесообразно. Объёмы товарного газа, по оценкам специалистов, составляют около 30 млрд кубометров и продолжают сокращаться. Всё больше сырья закачивается обратно в пласт. Казахстан не входит в число газовых держав.

Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК, основатель Телеграм-канала «Байдильдинов.Нефть»: «И природный газ, и нефтепродукты, да даже маникюр — у всего есть долларовая стоимость и пока за 3 года цены будут выравниваться, за это время будет девальвация и цены не догонят, что нужно. Для инвесторов опять ситуация не будет понятна, и пока нет коммерческого интереса товар не появится».

Тем не менее, число автомобилей, работающих на газе, продолжает расти. Несмотря на постепенное повышение цен, автогаз остаётся значительно дешевле бензина, и всё больше водителей рассматривают его как альтернативу.

По прогнозам, к 2028 году объёмы потребления газа в стране увеличатся почти на 10 млрд кубометров. Это усиливает риск дефицита товарного газа и ставит под угрозу энергетическую безопасность республики.