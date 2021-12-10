Если желаете купить стильную верхнюю одежду, посетите меховую ярмарку в торговом центре «Аль -Фараби».

С 10-22 декабря «Меха России» вновь в Шымкенте! Норковые шубы — от 360 тысяч тенге. Новогодние скидки, акции и подарки. Спешите, огромный выбор эксклюзивных моделей верхней одежды от баргузинского соболя, каракуля, керли, астраган, меховых жилеток. Понравившуюся вещь можно купить в рассрочку.

На меховой ярмарке «Меха Росии » представлен огромный ассортимент меховых изделий на любой вкус от элитного баргузинского соболя до демократичного австралийского мутона. Ксения Бритикова примеряет меховые изделия разных фасонов. В итоге девушка выбрала эксклюзивную модель шубы.

Ксения Бритикова, покупатель:

«Очень большой ассортимент шуб, глаза просто разбегаются. Мне кажется, здесь любая дама найдет для себя подходящий вариант. Есть все, что угодно, разных расцветок. И вот здесь я что-то подобрала, хотя очень сложно подобрать».

Все изделия «Меха России» высокого качества. Элегантные женщины могут подобрать себе шубы из каракуля, соболя, норки. Шубки «Автоледи» порадуют модниц практичностью, удобством. На меховой ярмарке представлен широкий выбор меховых жилеток, керли, астраган и австралийских мутонов.

Тунжыр Дауылбаева, менеджер:

«У нас большой ассортимент меховых изделий — норка, мутон, каракуль, куница, соболь. А также у нас праздничные скидки акции и рассрочка».

Ярмарку меховых изделий «Меха России» можно посетить с 10-го по 22-е декабря. Каждого покупателя ждет подарок. Ярмарка проходит в Шымкенте в ТЦ «Аль Фараби» по Тамерлановскому шоссе 19, рядом со «Свадебным центром».