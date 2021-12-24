«Меха России» продлевает меховую ярмарку в Шымкенте.

С 25 по 31 декабря вас ждут новогодние акции и скидки . На ярмарке представлен большой ассортимент шуб от норки до бургузинского соболя, каракуля, мутона, керли , астрагана. А также в продаже имеются головные уборы из норки.

Изделия «Меха Росии» продолжают радовать жителей Шымкента сезонными скидками и большим ассортиментом шуб. Куралай Шанисова, давно искала классическую норку. Объездила все торговые точки города, и только на меховой ярмарке смогла сделать выбор. Женщина нашла то, что искала: норковую шубу премиум класса, модели «Греческий роспуск».

Куралай Шанисова, жительница г. Шымкента:

«Из рекламы узнала, что в Шымкенте проходит меховая ярмарка «Меха России» и поспешила. Чтобы найти такую норковую шубу, я обошла многие салоны в городе. Эта шуба мне сразу пришлась по душе. Цвет и качество понравились. Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом. Желаю семейного благополучия, чтобы в каждой семье было много поводов для радости».

Учитывая пожелания горожан, «Меха России» продлевает меховую ярмарку в Шымкенте. Здесь представлен широкий ассортимент шуб от норки до баргузинского соболя. Есть и каракуль — на любой вкус и цвет. Разные фасоны мутона, керли и астрагана. Элегантный мех никого не оставит равнодушным.

Ксения Бритикова, администратор «Меха России»: «Мы запускаем новогодние скидки и акции, которые начинаются с 25 по 31 декабря. Мы работаем с 10 утра до 8 вечера. У нас есть рассрочка, также есть небольшой выбор головных уборов. Приходите, будем рады».

Ярмарка меховых изделий «Меха России» проходит в Шымкенте в торговом центре «Аль Фараби», по Тамерлановскому шоссе 19, рядом со Свадебным cалоном.