Только факты и ничего лишнего! Незаконный игорный бизнес стал настоящей головной болью Шымкента: 18 фактов организации незаконного игорного бизнеса: 16 дел направлены в суд, по одиннадцати — вынесено решение.

Это лишь часть проделанной работы сотрудников департамента экономических расследований по выводу из тени незарегистрированных налогоплательщиков.

Даурен Тургынбай, оперуполномоченный по ОВД ДЭР по г. Шымкенту: «У нас есть данные по части расходов и доходов, кто занимается предпринимательской деятельностью. Поэтому задумайтесь. Лучше работать в рамках закона, открыто зарегистрировавшись в управлении госдоходов. Всем предпринимателям лучше показывать свой реальный доход».

Представители районных акиматов жалуются на сложности при проверке строительных объектов: нет чёткого алгоритма, как и органа, который отвечает за это.

Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района г. Шымента: «Сейчас мораторий на проверки. Поэтому мы не можем принять меры по незаконным строениям. Если бы нам разрешили и дали ключ, мы бы в базе данных могли проверить законность данного строения и наша работа была бы результативной. Сейчас на территории района много установленных павильонов и строений, а также объектов стихийной торговли».

Еще одним проявлением теневой экономики является криптовалютный бизнес, в последние годы он набирает обороты.

Руслан Данаев, заместитель руководителя ДЭР по г. Шымкент: «С представителями Енбекшинского районного акимата, ДП Шымкента и ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» выезжали на место. Гражданин не сопротивлялся, открыл двери показал майнинговую ферму, состоящую из 10-15 блоков. Сказал, что исправно платит за потребленную электроэнергию. Мы ему посоветовали, раз он занимается предпринимательской деятельностью, зарегистрировался в управлении госдоходов».

Фискальщикам поручено усилить работу по учету индивидуальных предпринимателей. Особенно владельцев майнинговых ферм.

Даурен Тургынбай, оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по г. Шымкент: «Работы по выводу незарегистрированных налогоплательщиков из тени будут активизированы».

Шынар Оразова