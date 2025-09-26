Бой с тенью: с кем планируют бороться в Казахстане?

Методику учёта теневой экономики меняют. В высшей аудиторской палате говорят, действующие способы подсчёта скрытых и незаконных доходов устарели и больше не отражают реальной картины. Ранее из расчётов выпадали целые сферы: образование, медицина, индустрия развлечений. Теперь возможностей уйти в тень станет меньше.

Динара Алимова, пресс-секретарь Высшей аудиторской палаты РК: «Новые подходы к учету скрытых доходов введены для частных лиц, которые ввозят товары для перепродажи, сельхозпроизводителей, предпринимателей, которые предоставляют услуги по организации отдыха и развлечений, мойке автотранспорта и иностранных граждан, зарабатывающих на территории РК».

Под новые правила попадёт и малый бизнес. Так, раньше данные о торговле и ремонте автомобилей учитывались выборочно. Но, по словам экспертов, есть нюанс, если безналичные платежи государство может отследить, то контроль за наличными средствами по-прежнему остаётся почти невозможным.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Те же самозанятые, может быть, имеют очень хороший доход, а по факту будут показывать другие доходы. Но теперь вопрос: каким образом госдоходы будут проверять целевой сегмент? Они могут наличкой делать, пока не отменено, то в данной ситуации сложно будет контролировать. Всегда, когда есть наличка, лазейки можно найти».

Эксперты говорят, основная часть теневой экономики все еще кроется не во внутреннем бизнесе, а во внешней торговле. От занижения стоимости при экспорте сырья до манипуляций при импорте товаров. В результате бюджет ежегодно недополучает миллиарды долларов налогов.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Эта разница в торговле, даже только с Китаем, она уже 10-14 миллиардов долларов. А 14 миллиардов долларов – это порядка 7 триллионов тенге. Слушайте, у нас новый налоговый кодекс приняли, чтобы собрать 5 триллионов тенге. То есть это полтора налоговых кодекса. То ли говорить, что во всем виноваты эти СТОшники! Не про триллионы тенге, а вот про вот СТОшник такой плохой или какой-то медцентр».

Пересмотр и доработку методики подсчёта скрытых и незаконных доходов поручили бюро национальной статистики. Официально доля теневой экономики в стране составляет около 16%. Но эксперты говорят, реальные цифры намного выше.