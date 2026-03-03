В Шымкенте осудили организаторов незаконного игорного бизнеса

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в организации незаконных азартных игр.
Подсудимые обвинялись по статье: «по предварительному сговору группой лиц незаконно организовали деятельность в сфере игорного бизнеса на территории Шымкента, осуществляя организацию и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством, а также ведя деятельность без лицензии с извлечением дохода в крупном размере».
По материалам дела, подсудимые с января 2023 года по июнь 2025 года, действуя в группе лиц, используя банковские счета нескольких дропперов в АО «Kaspi Bank», организовали незаконный игорный бизнес под названиями «тринька» и «зарик».
«С помощью прямых эфиров в социальных сетях TikTok и YouTube они проводили азартные игры без соответствующей лицензии», — отметили в суде.
В результате ими был получен доход в размере 681 226 532 тенге, из которых после выплаты выигрышей игрокам осталось 93 792 743 тенге.
Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, протоколами осмотра мобильных телефонов и другими материалами, собранными по делу.
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.
Подсудимые частично признали вину и просили ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы.
Суд учёл смягчающие обстоятельства — частичное признание вины и наличие малолетних детей — и постановил: оба подсудимых признаны виновными,
каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
Суд не выявил отягчающих обстоятельств, и при вынесении приговора учитывалось только то, что способствовало смягчению наказания.