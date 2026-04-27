В Шымкенте раскрыта преступная схема интернет-казино

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконного игорного бизнеса.

Установлено, что житель Шымкента организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение.

В рамках преступной схемы использовалось приложение для игры в покер («Техасский холдем»), где были созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».

Клубы работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из-за рубежа, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории применялись мессенджеры, целевые рассылки, а также система бонусов и поощрений.

Пополнение игровых аккаунтов осуществлялось через переводы на банковские счета, после чего пользователям начислялись «фишки» для участия в игре. Выигранные средства обналичивались и переводились на банковские карты игроков.

Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% («рейк»), что обеспечивало стабильное извлечение прибыли. Кроме того, практиковалась выдача виртуальных средств в долг с целью удержания игроков.

Для сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета так называемых «дропперов», в том числе иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге.

Общий оборот по задействованным счетам превысил 557 млн тенге.

В ходе обыска по месту проживания организатора также обнаружено и изъято наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

Отмечается, что участники азартных игр понесли значительные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

Простота доступа и отсутствие должной верификации делают онлайн-казино особенно опасными, особенно для молодёжи. Это повышает риск формирования игровой зависимости, а также может привести к сопутствующим проблемам, включая алкоголизм и наркоманию.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками.