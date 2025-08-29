Каковы масштабы теневой экономики в Казахстане?

Валовой внутренний продукт Казахстана за прошлый год превысил 136 триллионов тенге. Но как отмечают эксперты, показатель мог быть значительно выше — часть производства и налогов по-прежнему уходит в тень. По оценкам аналитиков HALYK FINANCE, доля ненаблюдаемой экономики составила более 16%. Наибольшие её масштабы зафиксированы в Алматы, Астане и Карагандинской области, а самые низкие показатели в Улытау, Северо-Казахстанской и Абайской областях.

Шестая часть экономики Казахстана продолжает оставаться в тени. По оценкам аналитиков, доля ненаблюдаемого сектора в прошлом году составила 16,7%. Несмотря на то, что этот показатель ежегодно снижается, в ряде социально значимых сфер масштабы проблемы остаются внушительными. Особенно тревожит ситуация в здравоохранении: доля теневой экономики здесь достигла 2% от ВВП.

«Большая часть ненаблюдаемой экономики находится в производстве товаров (69%), тогда как в производстве услуг она составляет 31%. Основными секторами, занимающими значительную часть ненаблюдаемой экономики в 2024 году, были торговля, строительство, здравоохранение и сельское хозяйство», — считают аналитики HALYK FINANCE.

Основная часть теневой экономики сосредоточена в товаропроизводстве и торговле. Но и эти данные нельзя назвать точными, оценка строится лишь на косвенных признаках, статистических несоответствиях и дисбалансах. Финансовый советник Арман Бейсембаев уверен, что реальная доля теневой экономики выше официальной: не менее 20–25%.

«Китай отчитывается, что он в Казахстан экспортировал условно продукции на 20 миллиардов. Наши отчитываются, что в Казахстан заехало 17 миллиардов. Где остальное? Это и есть ваша теневая экономика, потому что эти товары просачиваются через таможню каким-то образом, это и коррупционная составляющая, это различные договорники, занижение стоимости имеет место быть, еще чего-нибудь. Какие-то товары в принципе не декларируются каким-то образом, они просто проходят через таможню по умолчанию «, — считает финансовый советник Арман Бейсембаев.

По мнению других специалистов, значительные проблемы кроются в сфере добычи и экспорта сырья: нефти, металлов и других ресурссов.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Это нефть, это металлы, которые здесь у нас декларируются по одним ценам, а когда пересекает границу уже там западные страны, это уже совершенно другие цены. И разница там в десятки миллиардов долларов. То есть здесь очевидно, что ключевая теневая экономика там. То есть это различные схемы. Мне кажется, вот в текущих условиях вот это пытаться дотянуться до последнего тенге, который есть у малого бизнеса, мне кажется, это глупо».

При этом эксперты подчеркивают: необходимо усилить контроль за деятельностью МФЦА. Речь не о том, чтобы ужесточить правила или отменить льготы, а о том, чтобы послабления предоставлялись адресно. А еще усилить всеобщее декларирование.