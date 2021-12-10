Министерство труда и социальной защиты населения РК упростило порядок получения в проактивном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Как отметили в министерстве, для экономии времени многодетных матерей с 2019 года предоставляется возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате.

«Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов», — сказал вице-министр труда и социальной защиты Ербол Оспанов.