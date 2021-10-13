Кто может претендовать на специальное государственное пособие рассказали в шымкентском филиале «Правительства для граждан». Сделать это можно двумя способами: через портал eGov либо обратившись в ЦОН.

Оформить пособие могут более 20 категорий граждан, которые претендуют на выплаты от государства. На сегодняшний день основными получателями являются:

— участники ВОВ, а также лица, приравненные к ним;

— вдовы умерших инвалидов ВОВ;

— семьи погибших военнослужащих в период боевых действий в Афганистане или в других государствах;

— жители блокадного Ленинграда;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

— семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие.

Для того чтобы оформить пособие через ЦОН или eGov.kz необходимо предоставить следующие документы:

* заявление по форме;

* документ, удостоверяющий личность;

* сведения о номере банковского счета;

* документы, подтверждающие право на получение пособия.

Напомним, что гражданам с особыми потребностями необязательно посещать ЦОН для оформления пособия. В таких случаях есть сервис по вызову сотрудника ЦОН на дом. Для этого необходимо позвонить по номеру Единого контакт-центра 1414 и оставить заявку. Сотрудник ЦОН свяжется с заявителем и договорится об удобном времени выезда к клиенту.