В Шымкенте медики спасли 4 беременных женщин с 90 % поражением легких благодаря новой технологии экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Когда легкие уничтожены коронавирусом на помощь приходит ЭКМО. Врачи Шымкента рассказали о достижениях в лечении тяжелобольных беременных женщин с коронавирусной инфекцией. По словам Анар Макашевой, в этом году эпидситуация заметно улучшилась. Больных стало поступать гораздо меньше, да и сами врачи научились справляться с ковидом куда эффективней.

Самое главное достижение ковидного госпиталя — это сохранение человеческих жизней. Только в этом году в экстренных условиях медики спасли и успешно вылечили четырех молодых беременных женщин, у которых процент поражения легких составлял 90%! Искусственная вентиляция легких, применяемая в большинстве случаев, уже не помогала. Последний шанс на спасение дала технология ЭКМО. Ее суть заключается в том, что у пациента забирают кровь, насыщают ее кислородом через аппарат и возвращают обратно. Эта технология сочетает в себе искусственное сердце и искусственное легкое.

По словам врачей, случаи выживания на ЭКМО единичны, почти из разряда чудес.

«У этих женщин легкие уже отказали, они были полностью поражены коронавирусом. Ситуацию усугубляло их особое положение. Двоим мы провели оперативное родоразрешение в таком состоянии. Это очень трудоемкая и сложная процедура ЭКМО. К нам пришли на помощь врачи из других больниц: акушеры-гинекологи, кардиохирурги, кардиореаниматологи. Мы боролись за жизнь пациентов вместе. Самое главное, что пациентки остались живы, потому что в прошлом году даже на ЭКМО никто не оставался живым», — рассказывает Анар Макашева, ответственная по беременным в ковидном госпитале Шымкента.

К слову, в прошлом году немало беременных женщин скончались даже при применении технологии ЭКМО. В этом году, по словам медиков, проводится огромная работа по недопущению большого поражения легких у беременных женщин. При первых симптомах пневмонии им показана срочная госпитализация.

По словам Анар Макашевой, 4 случая спасения критически больных женщин, дает надежду на то, что ситуация меняется в лучшую сторону. Шымкент стал первым в стране, где благодаря технологии ЭКМО спасены жизни тех, кто уже на грани.

«Впервые по всему Казахстану именно в Шымкенте после экстракорпоральной мембранной оксигенации выжили люди. Это большой прогресс. Это слаженная работа огромного количества специалистов под руководством нашего главного врача Бактыгали Ережепова», — поделилась Анар Макашева.