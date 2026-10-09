В Шымкенте осудили организаторов двух онлайн-казино

В Шымкенте завершили расследование по делу об организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom».

По данным департамента АФМ по Шымкенту, потенциальным игрокам через WhatsApp направляли сообщения с предложением принять участие в азартных играх. После обращения пользователям создавали аккаунты, предоставляли логин и пароль, а также реквизиты счетов для перевода денег.

Для приёма средств и выплаты выигрышей использовались банковские счета, оформленные на 14 дропперов.

Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.

Как сообщили в АФМ, на преступные доходы организаторы приобрели имущество более чем на 200 млн теңге. В числе покупок — автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton, а также два земельных участка.

По приговору суда двое фигурантов получили по четыре года лишения свободы. Приобретённое имущество конфисковано в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.