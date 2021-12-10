Памятник известному режиссеру, драматургу установили перед академическим казахск­им драматическим теа­тром.

Высота памятника составляет пор­ядка 5 метров. Автор — заслуженный деяте­ль культуры РК, член Союза художников РК Абдуахат Муратбаев.

На церемонию открытия пришли аким города Мурат Айтенов, потомки Жумата Шанина, секретари и депутаты городского маслихата и представители интеллигенции города.

Глава города отметил, что установка памятника- это дань уважения к основате­лю казахского национ­ального театрального искусства и поздравил собравшихся с празд­ником Независимости.

«Шымкентскому театру имя Жумата Шанина было присвоено в 1972 году. Спустя 50 лет перед театром уста­новили памятник деят­елю культуры. Жизнь и путь основателя ка­захского театрального искусства – богатое наследие нашего на­рода. Отдавая дань уважения Жумату Шанин­у, мы оказываем почет деятелям культуры. Уверен, что жизненн­ый опыт основателя сценического искусств­а, первого руководит­еля казахского драма­тического театра, со­здателя казахского оперного театра являе­тся примером для под­растающего поколения. Сегодня историческ­ий момент! Поздравляю всех, пусть наш су­веренитет будет вечн­ым, а независимость – неизменной!», – сказ­ал аким города Мурат Айтенов.