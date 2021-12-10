Памятник известному режиссеру, драматургу установили перед академическим казахским драматическим театром.
Высота памятника составляет порядка 5 метров. Автор — заслуженный деятель культуры РК, член Союза художников РК Абдуахат Муратбаев.
На церемонию открытия пришли аким города Мурат Айтенов, потомки Жумата Шанина, секретари и депутаты городского маслихата и представители интеллигенции города.
Глава города отметил, что установка памятника- это дань уважения к основателю казахского национального театрального искусства и поздравил собравшихся с праздником Независимости.
«Шымкентскому театру имя Жумата Шанина было присвоено в 1972 году. Спустя 50 лет перед театром установили памятник деятелю культуры. Жизнь и путь основателя казахского театрального искусства – богатое наследие нашего народа. Отдавая дань уважения Жумату Шанину, мы оказываем почет деятелям культуры. Уверен, что жизненный опыт основателя сценического искусства, первого руководителя казахского драматического театра, создателя казахского оперного театра является примером для подрастающего поколения. Сегодня исторический момент! Поздравляю всех, пусть наш суверенитет будет вечным, а независимость – неизменной!», – сказал аким города Мурат Айтенов.
К слову, в этом году исполняется 129 лет со дня рождения известного режиссера, драматурга, основателя казахского театрального искусства- Жумата Шанина.