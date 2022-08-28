С новыми силами – в новый сезон

Речь, понятно, пойдет не о погоде.

Это театр ведет свою жизнь, исчисляя ее сезонами, а наш русский драматический уже вступает в пору своего 93-го периода существования и пока, к счастью, не проявляет никаких признаков старческой усталости.

Это я не просто так говорю, как тот кулик, который всегда хвалит свое болото. Это объективная реальность, ибо только недавно, в начале лета, шымкентский русский драматический театр вошел в пятерку лучших, подобных себе, учреждений театрального искусства в Казахстане, а это, как говорится, медицинский факт!

Прогноз сезонной погоды

Комментировать театральный климат, его сезонный ритм и самочувствие может только главный «синоптик» культурного учреждения – директор театра, заслуженный деятель Республики Казахстан Игорь Владимирович Вербицкий. Что он и сделал накануне предстоящего театрального сезона.

Перво-наперво меня удивило, что открытие оного сразу же начинается с премьеры комедии «Слуга двух господ» по пьесе итальянского комедиографа Карло Гольдони. Когда успели? Вот совсем недавно был у артистов законный летний отдых, вот только они собрались 1 августа, не успели даже распаковать чемоданы… а уже новый спектакль? Что это, традиция такая?

«Никакой традиции нет, – ответил директор, – наоборот, было бы традиционнее начать сезон с последней премьеры «Пигмалион», которой мы завершили предыдущий. Этот спектакль по известнейшей пьесе Бернарда Шоу в постановке с трудом приглашенного Олега Белинского еще относительно «свежий», не всякий успел его посмотреть.

Но мы не пошли по легкому пути, а решили поприветствовать своего зрителя легким, ярким, сюжетно-затейливым и захватывающим зрелищем в стиле классической итальянской комедии дель арте».

Впрочем, наш театр вообще легок на подъем. По словам Игоря Вербицкого, у них нет времени долго «раскачиваться»: надо постоянно обновлять репертуар, чтобы наши немногочисленные театралы не заскучали.

Это, допустим, Москве хорошо: там постоянный наплыв гостей, а для них любой спектакль – своеобразная премьера. Поэтому репертуар у нас обширен и разнообразен: подумать только, более чем 40 пьес в репертуарной копилке! Вот и в этом сезоне, по прогнозам, почти весь «сороковник» будет представлен землякам, может, за исключением нескольких пьес, которые показались нашим зрителям философски тяжеловатыми для восприятия…

А вот здесь мы коснулись нелегкой темы выбора драматургического материала. Я имею в виду тот случай, когда театру приходится выбирать между высокими помыслами и кассовым сбором. Ни в коей мере не хочу критиковать вкусы нашего театрального зрителя, это общая тенденция. Но так уж сложилось, что народ сейчас идет в театр именно за зрелищем, за «расслабоном», чтобы ни в коем случае не напрягать себя всякими там чувствами сопереживания или сопричастия.

Вот Шекспир, к примеру, с его «Гамлетом», по мнению обывателя, действительно грузит душу и портит настроение. А зачем нам «бедный Йорик» и утопившаяся Офелия, если мы просто хотим развлечься и поржать после рабочего дня? То же и с чеховской пьесой «Дядя Ваня».

То еще «грузилово», тут сам с ума сойдешь… Вот и получается, что выбор репертуара иногда напрямую зависит от публичной востребованности, а «клиент» у нас, как известно, всегда прав…

«Да, это проблема, – говорит Игорь Вербицкий, – мы должны считаться с мнением зрителей, даже если наши вкусы порой не совпадают.

Есть у нас пьесы, с успехом идущие из года в год, допустим, такие комедии как «Слишком женатый таксист» или «№13» – там всякая шутка идет на ура, хоть и не самого высокого пошиба. Но каждый раз зал полон, спектакли дают прибыль, поэтому рука не поднимается изъять их из обращения.

А есть драма «Звезды на утреннем небе» – тяжелый спектакль, повествующий о нелегких судьбах и трагических ситуациях. Понятно, что он создан не для внутреннего комфорта и развлечения, а требует ответного переживания и напряжения души.

Так же «тяжело» идет любимая нами трагикомедия «Эзоп», сейчас решается ее судьба в репертуарном плане. Вот и приходится нам порой балансировать между желаемым и востребованным. Рынок диктует свои законы…»

Про удобство директорского кресла

В ходе нашего разговора Игоря Вербицкого периодически донимали звонки, требующие директорского внимания. И тема сама собой вывернула на его должностные обязанности.

А легко ли быть директором творческому человеку, актеру и главному режиссеру, каким был мой собеседник сорок с лишним лет подряд? Не тянут ли администраторские путы вниз от чистого творчества, не приземляют ли душу?

«Честно говоря, я не хотел быть директором, кто бы что ни говорил. Это вообще не мое… Ну а куда было деваться? Если бы я отказался, нашли бы человека со стороны, не знающего ни специфики актерской работы, ни повседневных нужд артиста.

Знаю, есть примеры, когда приходил на такую должность равнодушный, не сведущий в деле «варяг» – и тут же начинались разруха и приближение конца…

А театр можно разрушить лишь одним волевым росчерком пера под документом. Может, помните, когда у нас в театре на втором этаже работало казино? Это же был какой-то ужас! В то время актеры приходили в театр, как будто в гости: хозяевами были дельцы азартного бизнеса.

Что тут было, вы даже представить не сможете: игроки ходили нужду справлять на наши декорации… вспомнить страшно. Это был настоящий вертеп со стриптизом, пьянством и развратом. А ведь кто-то же за этим стоял, кто-то же дал на это разрешение?

Думаете, сейчас такое невозможно? Легко! Сдадут наши репетиционные помещения в аренду, понастроят на территории кафешки с горячительными напитками, перегородят артистам и зрителям все входы-выходы – и театру конец…

А я этого не хочу и не допущу, у меня за каждую мелочь, касающуюся театрального суверенитета, болят душа и сердце».

Сомневаться в искренности Игоря Владимировича никак не приходится. Действительно, директорское место отлучило его от любимого актерского дела, обрубило творческие крылья.

Когда он вспоминает о своих первых шагах в театре, о первой работе, давшей удовлетворение и уверенность в своих силах, о режиссерских находках и успехах – это совсем другой человек!

А тут на повестке дня – трубы, отопление, освещение, текущий ремонт и вечная проблема: где взять деньги, как залатать очередную финансовую брешь? Скучища, в общем, и суета сует…

«Вот у нас принято сейчас ругать советскую эпоху, а ведь тогда были благодатные для театра условия существования. Я застал время, когда государство полностью оплачивало театру гастроли в любую точку Советского Союза – от проезда, суточных и командировочных до отдельной транспортировки декораций.

А сейчас об этом можно только мечтать. Вот мы любим ездить в Байконур, где нас любят и ждут, но ведь эти поездки для нас – себе в убыток! Одна дорогущая аренда зала чего стоит…

Мы с удовольствием бы сейчас ездили на все театральные фестивали, на которые нас приглашают, но, как говорится, и хочется, и колется, но… деньги не велят».

Вот и получается, что директорская доля в условиях беспощадного рынка хоть с виду красива, как шапка Мономаха, но порой непомерно тяжела…

Задачи сегодняшнего дня

Новый 93-й театральный сезон официально откроется 9 сентября уже упомянутой комедией «Слуга двух господ». Сейчас в напряженном ритме идут репетиции, и это понятно: подготовить премьерную пьесу за столь короткий срок – практически за месяц! – это спринтерская работа на износ.

К тому же, несмотря на репетиционную занятость, театр нашел время порадовать своих маленьких зрителей: показал сказку «Маленький Мук» в детсаде «Бала би».

Кстати, у театра к малышам отношение особенно трогательное: детский репертуар включает более 20-ти пьес, и каждый год список неуклонно разрастается.

Наверное, это правильная стратегия, нацеленная на перспективу. Прививать любовь к театру с детства, значит, воспитать для себя благодарного отзывчивого зрителя. Это очень и весьма дальновидно…

Уже сейчас вовсю идет набор в театральную студию «Балаганчик». Напомню, что значительное большинство нынешнего актерского состава – это «выходцы» именно из этой студии. Это тоже результат продуманной кадровой политики театра.

Помимо премьеры, в сентябре нам покажут и другие интересные постановки из постоянно действующего репертуара.

Оглашу весь список:

9, 10, 11 сентября в 19:00 – К. Гольдони «Слуга двух господ», ПРЕМЬЕРА;

11 сентября в 11:00 – сказка «Клубничное королевство»;

16 сентября в 19:00 – Р. Куни «Слишком женатый таксист»;

17 сентября в 19:00 – К. Гольдони «Слуга двух господ»;

18 сентября в 11:00 – сказка «Маленький Мук», в 19:00 – А. С. Пушкин «Маленькие трагедии»;

30 сентября в 19:00 – А. Коровкин «Палата бизнес-класса».

Внимательные читатели, наверное, заметили информационный «провал» между 18 и 30 сентября, но это не значит, что артисты по каким-то причинам решили забастовать.

В это время в 20-х числах сентября в Шымкент на гастроли приедут драматические театры из Алматы и Темиртау. Существует такая практика культурного взаимообмена, поэтому, возможно, и наш театр куда-нибудь да пригласят.

Под занавес разговора Игорь Вербицкий поблагодарил меня и нашу газету «РАБАТ» за неизменно теплые публикации об их театральном бытии. Ну а в какой же тональности о них писать?! Честно говоря, наши артисты – это подвижники, фанаты своего дела и немного блаженные…

Они живут как бы наперекор жесткой прагматичной реальности окружающего мира, по большому счету, напрочь равнодушному ко всему, что не приносит денег.

Они могут играть в полупустом зале, выходить на сцену в любом физическом и психологическом состоянии, а если «труба позовет» – ехать хоть на кулички, трястись на любом транспорте, ночевать в дешевых гостиничных номерах, вдали от близких и домашнего уюта. Это особая каста людей, которых не собьют с выбранной дороги никакие преграды и материальные соблазны.

Поэтому, земляки, оторвитесь на время от диванов, компьютеров и телефонов, сходите ну хотя бы на премьеру – ведь театр так нуждается в ваших поддержке и внимании!

Елена Летягина