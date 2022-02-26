Тему очередной редакционной колонки подсказал короткий пост в соцсетях мамы младшеклассников одной из школ Шымкента.
Молодая женщина возмущена следующим: «Для чего государственная школа предлагает платные курсы ученикам? Причем курсы эти будут вести учителя этой же школы! Это не печаль-кручинушка об уровне знаний учеников, а забота о собственном кармане. Почему эти учителя не могут в законно отведенное время грамотно донести учебную программу до учеников?
Если, помимо основных уроков, требуются дополнительные занятия, то это показывает слабость и некомпетентность преподавателя. Получается, это он, педагог, не справляется. Нам обещают, что на платных курсах детям будут разъяснять трудные темы. Это понятно, спасибо. Но что учителям мешает донести знания в отведенное для этого время в школе?
Сейчас у них не такая зарплата, чтобы сокрушаться о нагрузке. К счастью, теперь за тяжелые условия учительства и зарплата достойная. Мы искренне рады за них. Так пусть же и уровень преподавания будет соответствующим».
Ну что же, с одной стороны, это эмоциональное замечание мамы школьников справедливое, а с другой – так ли уж нова эта проблема? Дополнительные школьные занятия были всегда. И в годы моей учебы слабеньких оставляли после уроков, закрепляли за отстающим учеником более успевающего одноклассника, задача которого была подтянуть слабака. Все это было бесплатно, добровольно-принудительно, на факультативной основе.
Да, на дополнительные занятия к репетитору, на предлагаемые школой курсы можно не ходить. Но, уверена (на собственном опыте), контролировать выполнение уроков, текущие и контрольные оценки знаний ребенка надо обязательно. Иначе родителя ждет ряд неприятных сюрпризов.
Давайте взвесим аргументы «за» и «против», посмотрим, что хорошего и что плохого в платных курсах, в репетиторстве. Сначала аргументы «за». Первое – экономия времени и нервов родителей. Отправляя на курсы ребенка, ты доверяешь педагогу и спокоен за то, что он разберет с ним сложную тему, что называется, «по косточкам». Что домашнее задание будет выполнено так как надо. Что тебе, делая уроки с отпрыском, не надо поднимать ор на весь дом и глотать таблетки «от нервов». Работающим родителям и без того стрессов хватает.
Второе – репетитору виднее, где «плавает» ученик, ему очевидны его слабые стороны по предмету. Когда ребенок, пусть и очень старательный, занимается самостоятельно, он, возможно, только закрепляет свои ошибки. А репетитор может указать на них и объяснить, что и как нужно делать. Он вооружит вашего ребенка набором техник и методов, которые помогут ему усвоить тему.
Третье – репетитор с младших классов – это своевременно принятые меры, чтобы ребенок имел хорошую базу, фундамент, на котором будет построена, по сути, вся его дальнейшая жизнь, в первую очередь профессиональная.
Вы же по себе знаете, что один пробел в знаниях ведет за собой другой. Но это возможно предотвратить. Грамотный педагог сумеет в кратчайшие сроки помочь восполнить пробелы в знаниях.
Четвертое – скорость усвоения знаний на уроке у детей разная. Что один усвоит за урок, другой поймет только на второй, а то и на третий раз. Время нужно, время. А в перспективе репетитор закрепит у ребенка полезнейший навык: правильно структурировать свои ответы по школьным предметам, причем в ограниченное количество времени, к тому же в стрессовой атмосфере.
Пятое – дополнительные занятия на курсах, у репетитора развивают уверенность ребенка в себе, вдохновляют его на успехи, снижают уровень стресса при огромной загруженности.
Шестое – предлагаемые курсы явно краткосрочные. Они нужны на определенных этапах, скажем, чтобы подтянуться по какому-то предмету. В старших классах в преддверии ЕНТ они особенно необходимы.
Аргументы «против». У меня нашлось только два.
Номер раз. Одними уроками жизнь ребенка не ограничивается. Еще должны быть отдых, общение и на выбор – музыка, изостудия, спорт, театральный кружок.
Номер два. Денежный вопрос. Не в каждой семье найдутся «лишние» деньги на платные курсы. А если детей два-три-пять? Тогда как быть?!
Тогда выход только такой – самим организовать дома строгий режим и распорядок. Когда подъем, душ, завтрак, уроки, школа и снова уроки, помощь по дому, отдых. Плюс полный родительский контроль. В этом случае проблема с успеваемостью решится сама собой. Семья сэкономит бюджет. Мы посмотрели на проблему платных курсов с позиции родителей и учеников.
Интересно, а как учителя смотрят на это. Им не обидно, что ученики вынуждены искать на стороне грамотных, опытных репетиторов? А теперь детям предлагают и в школе оплачивать дополнительные уроки, косвенно или напрямую подтверждать низкую квалификацию их коллег? С профессиональной гордостью в данном случае все в порядке?
Ведь не секрет, что в идеальной школе должны учить так, чтобы отпала сама надобность в персональном репетиторе, в дополнительных платных курсах.
Фарида ШАРАФУТДИНОВА