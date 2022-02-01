«Преподавание казахского языка — мечта детства». Вот так, девушка русской национальности Кристина Бойко на шаг приблизилась к своей мечте.

Студентка, сейчас проходит практику в школе. И рассказала нам, как изучила казахский язык и почему решила выбрать преподавание казахского языка.

Кристина Бойко уже привыкла к тому, что окружающие удивленно реагируют на ее речь. Дело в том, что говорит она в основном на казахском языке. Необычная история славянской девушки из Шымкента, которая решила стать преподавателем казахского языка и литературы удивляет.

Девушка учится на преподавателя и в этом году впервые проходит практику в школе. Студентка убеждена, что государственный язык должен знать каждый гражданин Казахстана. А сама Кристина выучила казахский язык ещё в садике.

Кристина Бойко, студентка 2 курса ЮКГПУ:

«Мои родители отдали меня в детский сад в казахскую группу. Там и выучила язык. Просто общаясь с детьми, я привыкла. Сейчас я хочу на отлично окончить университет, устроиться на работу и внести свой вклад в развитие казахского языка”.

Друзья называют её девушкой с казахским сердцем. Сейчас она студентка второго курса. На выбор профессии повлияли родители и любовь к казахскому языку.

Кристина Бойко, студентка 2 курса ЮКГПУ:

«Из-за того, что у меня казахско-говорящее окружение, бывает я забываю русский язык. Иногда даже говорю с акцентом. Тогда мои родители смеются. Я никогда не жалела об этом. Наоборот, радуюсь и горжусь, что знаю казахский язык”.

Девушка проходит практику в 65-ой школе-гимназии. В школе учится более трёх тысяч учеников, занятия ведутся на казахском языке. Директор учебного заведения признаётся, в его практике такое впервые, чтобы русская девушка преподавала казахский язык.

Алмас Каипов директор школы-гимназии №65 им. Ы. Алтынсарина:

«В нашей школе студентов, которые проходят практику, очень много. Но случай с Кристиной — уникальный. В истории нашей школы это впервые, чтобы русская девушка пришла в казахскую школу и преподавала на казахском языке. Остаётся только пожелать Кристине Андреевне успехов в дальнейшей работе. А наши квалифицированные преподаватели приложат все усилия, чтобы передать свой опыт будущим учителям”.

Педагоги уверены, целеустремленная и настойчивая девушка добьется больших успехов. А пока, полюбившая казахский язык с детства, Кристина Андреевна делится своими знаниями с другими.

Диас Мусаев