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На главную Анонс Казахский язык в образовании и цифровой среде обсудили в Шымкенте

Казахский язык в образовании и цифровой среде обсудили в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте прошёл форум «Қазақ тілі – Ұлы даланың ұлтаралық тілі», приуроченный ко Дню языков народа Казахстана.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, молодёжи и специалисты языковой сферы. Участники обсудили роль государственного языка, развитие культуры речи и расширение сферы применения казахского языка.

Отдельное внимание уделили наследию Ахмета Байтурсынулы, а также развитию казахского языка в образовании, науке, культуре и цифровой среде.

За вклад в популяризацию государственного языка представители различных сфер получили благодарственные письма Министерства науки и высшего образования РК и акимата Шымкента.

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