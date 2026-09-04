Казахский язык в образовании и цифровой среде обсудили в Шымкенте

В Шымкенте прошёл форум «Қазақ тілі – Ұлы даланың ұлтаралық тілі», приуроченный ко Дню языков народа Казахстана.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, молодёжи и специалисты языковой сферы. Участники обсудили роль государственного языка, развитие культуры речи и расширение сферы применения казахского языка.

Отдельное внимание уделили наследию Ахмета Байтурсынулы, а также развитию казахского языка в образовании, науке, культуре и цифровой среде.

За вклад в популяризацию государственного языка представители различных сфер получили благодарственные письма Министерства науки и высшего образования РК и акимата Шымкента.