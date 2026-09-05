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На главную Анонс В Шымкенте обсудили развитие государственного языка

В Шымкенте обсудили развитие государственного языка

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте прошёл республиканский форум «Казахский язык — межнациональный язык Великой степи». Учёные-языковеды из разных регионов страны обсудили современное состояние государственного языка и пути расширения сферы его применения.

Особое внимание уделили развитию казахского языка в цифровой среде. Эксперты отметили, что важно не только увеличивать объём казахоязычного контента, но и повышать его качество.

На форуме также говорили о фактическом использовании государственного языка в обществе, его роли в образовании, культуре и повседневной жизни.

Отдельной темой стала популяризация казахского языка среди представителей разных этносов и создание комфортной среды для его изучения.

В рамках форума также представили книжную выставку, посвящённую наследию Ахмета Байтурсынова.

Подробнее — в полном сюжете по ссылке.

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