В Шымкенте обсудили развитие государственного языка

В Шымкенте прошёл республиканский форум «Казахский язык — межнациональный язык Великой степи». Учёные-языковеды из разных регионов страны обсудили современное состояние государственного языка и пути расширения сферы его применения.

Особое внимание уделили развитию казахского языка в цифровой среде. Эксперты отметили, что важно не только увеличивать объём казахоязычного контента, но и повышать его качество.

На форуме также говорили о фактическом использовании государственного языка в обществе, его роли в образовании, культуре и повседневной жизни.

Отдельной темой стала популяризация казахского языка среди представителей разных этносов и создание комфортной среды для его изучения.

В рамках форума также представили книжную выставку, посвящённую наследию Ахмета Байтурсынова.

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