Air Astana прекращает полеты в Россию

Air Astana приостанавливает все полеты из России и в Россию. Об этом сообщили в авиакомпании.

«По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов», — сообщили в пресс-службе компании.

Граждане, купившие билеты по данным направлениям могут обратиться по месту приобретения. Возврат средств будет осуществляться в полном объеме, отметили в пресс-службе.

Связаться с авиакомпанией можно по телефонам:

+7 727 244 4477 (08:00 — 00:00)

+7 7172 584477 (08:00 — 00:00)

+7 702 702 4477 (08:00 — 00:00)

WhatsApp: +7 702 702 0148 (08:00 — 20:00)

Телефонные номера для связи в России:

+7 (495) 287 70 08/09

+7 (495) 363-50-40