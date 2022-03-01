День благодарности отметили в Шымкенте

1 марта не только начало весны, в Казахстане отмечается день благодарности.

Журналисты OTYRAR вышли на улицы города и опросили, кого они хотят поблагодарить в этот день.

Спасибо говорят многим, в основном родителям, друзьям и близким. Не остались в стороне и наши журналисты, которых жители также благодарят.

«Спасибо всем, главное мира нам всем и процветания», — говорит жительница третьего мегаполиса страны.

«Спасибо Маме и всем! Пусть у нас будет мир»,- говорят люди.

Не так часто в сумотохе дней мы говорим спасибо, мы редко улыбаемся и делаем комплименты своим родным и близким.

Уделите немного внимания, оглянитесь и поблагодарите, в ответ вы получите порцию хорошего настроения.

Уважаемые читатели и зрители OTYRAR! Мы от всего коллектива благодарим вас, желаем вам всех благ и здоровья. Спасибо за то, что вы с нами!