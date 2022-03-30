Гиссарский кошкар в Туркестанской области весит больше 200 кг

Кошкар по кличке «Миллион» гиссарской породы вызывал всеобщее восхищение на выставке племенных баранов, сообщает OTYRAR.

Он весит больше 200 килограммов. Рост — 180 сантиметров! Фермер из Сарыагашского района купил «Миллиона» в Кыргызстане за 30 тысяч долларов. На международной выставке племенного овцеводства фермер получил приз за абсолютного победителя — 10 тысяч долларов.

Победителей выбирали в 45 номинациях. Призовой фонд составил 12 миллионов тенге. Выставки, по словам районного акима помогают местным фермерам обмениваться опытом с животноводами других стран.

«Международная выставка племенного овцеводства собрала в Туркестанской области лучших животноводов из 8 областей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Франции, Монголии. Всех, кто принял участие в выставке поздравляю с праздником весны!»,- говорит Мухит Отрашиев, аким Сарыагашского района.

Второе место на выставке занял кошкар шымкентского фермера Бахтияра Бабажанова. Вес барана по кличке «Крокодил» 193 килограмма. Хозяин получил 500 тысяч тенге.