Кошкар за 40 тысяч долларов продали в Туркестанской Области

Об уникальной сделке акиму Туркестанской области рассказал житель Байдибекского района Аманулла Айтаханов.

После рабочего визита в Созакский район глава региона пожаловал в Байдибекский. Здесь Дархану Сатыбалды удалось встретиться с местными жителями, предпринимателями и овцеводами.

Местный предприниматель Аманулла Айтаханов шокировал акима, рассказав что недавно продал гиссарского кошкара по цене квартиры — за 40 тысяч долларов. К слову, даная порода отличается крупным телосложением, высоким ростом, массивным курдюком и особой выносливостью.

«Мне выделили грант на развитие бизнеса. Да, одного кошкара я продал за 40 тыс долларов. Купили его в Сарыагаше. Вес кошкара около 200 кг. Есть ещё кошкары, за них я прошу не меньше 20 тыс долларов»,- говорит предприниматель.

Аким области Дархан Сатыбалды пожелал предпринимателю удачи и ещё большего пополнения.