Наурыз по-шымкентски. Как это было?

Жители и гости города отметили весенний праздник Наурыз.

Журналисты издания побывали в разных точках города и узнали, как прошел праздник.

НАУРЫЗ НАЧИНАЕТСЯ В ШЫМКЕНТЕ?

Даже хмурое небо над третьим мегаполисом страны не испортило настроение гостям и жителям города. В этот праздник в разных точках города, расставили юрты и угощали всех пловом, казы, шубатом и коже. И не только, для горожан устроили настоящий той.

«Я желаю всем мирного неба, пусть в каждой семье царит уют. Пусть все будут здоровы, всех с праздником. Цвети наша страна», — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

ТОЙ НА ВЕСЬ ШЫМКЕНТ

Этот праздник отмечают все, неважно какой ты нации или вероисповедания, практически в каждой семье готовят бауырсаки, коже и бешбармак. Приглашают в гости и желают друг-другу добра.

«Устали от этих ЧП, от пандемии, смертей. Пусть такое больше не происходит. Вы посмотрите, какие веселые люди ходят. Все хотят праздника. Пусть все унас будет хорошо», — говорит Арман Жантасов.

ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

В этноауле каждый мог ознакомиться с традициями казахского народа и не только. Для желающих разные мастер классы. Как приготовить масло в күбі, испечь лепешки и даже научиться молоть пшеницу руками.

«Мы должны хранить традиции, мы должны помнить как жили наши предки. Очень многие интересуются и подходят, пробуют все это сделать сами. Мы очень этому рады, и это не только казахи, все народы. Многим это нужно знать и важно», — рассказывает Ахлима Адиль.

КОНЦЕРТ В ШЫМКЕНТЕ

Наурыз в Шымкенте отмечали 10 дней, и это еще не все. Во многих дворах, жители сами организовывают для себя праздник.

Уважаемые читатели, жители и гости солнечного мегаполиса! Директор медиахолдинга “OTYRAR” Айгерим Джумакулова от лица всего коллектива поздравляет вас с самым теплым и весенним праздником — Наурыз! Мы желаем каждой семье счастья, благополучия, процветания и мирного неба над головой.