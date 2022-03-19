Производство сахара в Казахстане увеличат на 80%

Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Планируется строительство еще одного завода по производству сахара на юге страны.

Кредитование аграриев страны планируют довести до 240 миллиардов тенге.

Чтобы подержать производителей на фоне продолжающегося роста цен, планируется выделить дополнительные средства на субсидирование.

«Прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд и выделения 20 млрд на форвардный закуп для формирования зерно-фуражного фонда в объеме 200 тыс. тонн, на случай повторения засухи 2021 года», — говорит Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства.

В этом году в Казахстане засеют 23 млн гектаров земель. Министр сельского хозяйства заявил, что бюрократия и волокита в нынешних условиях для поддержки аграриев не допустимы.

«Вопросы подготовки к посевной и закупа сельхозпродукции в стабилизационные фонды находятся на особом контроле. Качественное проведение весенней кампании является приоритетом правительства и акиматов. Необходимо полностью обеспечить все потребности аграриев», — рассказал министр.

Сельскохозяйственная техника готова к работам на 95%. Для аграриев выделили дизтопливо в объеме 400 тысяч тонн.

«Засыпка семян осуществлена на 100% от плана. Вместе с этим, основываясь на комплексном анализе текущей ситуации и тенденций ее развития, было принято решение отложить до следующего года вопросы внедрения нового механизма субсидирования и в текущем году государственную поддержку АПК осуществить по существующим правилам», — рассказал Карашукеев.

Министр сельского хозяйства также заявил, что производство сахара в Казахстане увеличат до 80%. Планируется строительство еще одного завода по производству сахара на юге страны.

«Весь производимый объем уходит на внутреннее потребление, а 58% завозится извне. У нас по результатам прошлого года внутреннее потребление сахара было обеспечено за счет внутреннего производства на 42%», — Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства.

Говорили и об инициативе президента по созданию трех новых областей. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов считает, что это позволит поднять их развитие на новый уровень .

«Создание Абайской, Улытауской и Жетысуской областей позволит повысить социально-экономическое развитие данных регионов и оперативно решать проблемы местного населения. При этом перед правительством стоит задача результативной реализации поручения Главы государства», — говорит Алихан Смаилов, премьер-министра РК.

Смаилов считает, что необходимо кардинально пересмотреть порядок финансирования регионов и выработать оптимальную модель межбюджетных отношений. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами поручено в недельный срок внести проект соответствующей Дорожной карты.