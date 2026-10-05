Потребление сахара в Казахстане достигло максимума за несколько лет

Казахстанцы стали потреблять заметно больше сахара. Во втором квартале этого года на одного жителя страны в среднем пришлось более пяти килограммов сахара-песка — на 22% больше, чем годом ранее. Показатель стал одним из самых высоких за последние годы и вернулся примерно к уровню 2017 года.

При этом речь идёт не только о сахаре, который добавляют в чай или кофе. Значительная его часть поступает с готовыми продуктами — выпечкой, сладкими напитками, десертами, соусами и другой переработанной пищей.

Нутрициологи предупреждают, что чрезмерное употребление сахара может негативно влиять на здоровье. При этом полностью отказываться от него специалисты не рекомендуют — важно соблюдать умеренность.

По словам нутрициолога Гаухар Байгеловой, рекомендуемая суточная норма составляет примерно 25–35 граммов, или около 5–7 чайных ложек.

«Такую норму даже ребёнок может превысить в два-три раза. Например, достаточно выпить латте и съесть кусочек меренгового рулета, и суточное количество сахара уже может быть превышено», — отметила специалист.

Она добавила, что добавленный сахар содержится и в продуктах, которые обычно не воспринимаются как сладкие. Его можно встретить в соусах, кетчупе, майонезе и другой готовой еде.

При этом Казахстан по-прежнему остаётся зависимым от импортного сахара — отечественное сырьё обеспечивает менее трети рынка.

Потребление сахара также меняется в зависимости от сезона. Наиболее высокие показатели обычно приходятся на июль–сентябрь, когда жители делают домашние заготовки на зиму. Поэтому в следующем квартале объём потребления может оказаться ещё выше.