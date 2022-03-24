В дилерском центре Chevrolet прошел «День открытых дверей»

В автосалоне SHYM AUTO для владельцев и поклонников марки Chevrolet прошел «День открытых дверей».

В честь праздника Наурыз для гостей шымкентского автосалона подготовили развлекательную програму с конкурсами и подарками. Клиенты смогли ознакомиться с модельным рядом автомобилей и выгодными условиями покупки авто.

Развлекательная программа с танцами и песнями, национальные угощения для гостей, конкурсы с призами. К празднику Наурыз в дилерском центре «Шевролет» в Шымкенте подошли основательно!

Испандияр Наджафалиев, менеджер отдела продаж дилерского центра «Chevrolet»:

«В нашем дилерском центре сегодня проходит день открытых дверей в честь праздника Наурыз. Наши клиенты, наши гости также могут подъехать в наш дилерский центр, ознакомиться с линейкой Шевролет и также полакомиться праздничными угощениями праздника Наурыз».

Гостям автосалона представили модельный ряд автомобилей Chevrolet. Одним из выгодных предложений оказалась покупка новой модели Chevrolet Trailblazer. Автомобиль — один из самых доступных внедорожников. Желающие могут приобрести новинку как за наличные, так и в кредит, с рассрочкой в Евразийском банке.

Испандияр Наджафалиев, менеджер отдела продаж дилерского центра «Chevrolet»:

«На данный автомобиль действует рассрочка на два года. При первоначальном взносе от 10%. Без процентов. Также можно данный автомобиль оформить в кредит в стандартное кредитование, которое находится от 10% и выше до 7 лет».

Модельный ряд автомобилей в сегменте бюджетных автомобилей от 3 990 000 тенге. Гарантия на автомобили 3 года или 100 тысяч километров пробега. Много заказов на автомобили Chevrolet поступают из Туркестанской области. Но самыми активными оказались шымкентские покупатели.

Назмина Султанова, жительница г. Шымкента:

«Сегодня я пришла выбрать машину для себя в Шевролет центр «Шым Авто». Мне здесь менеджеры помогли выбрать машину. Очень выгодные тут условия у банка, то что для нас очень удобно. Также я попала в праздник, очень радует то, что у нас есть такой прекрасный праздник, как Наурыз. Нас встретили и тут накрыт стол с угощениями, что получается очень было интересно, был концерт. Весело провели время».

Итак, вы решили приобрести новый автомобиль бренда Chevrolet? Добро пожаловать в автосалон «Shym Auto Centre» по Тамерлановскому шоссе, 205.

Тамерлановское шоссе, 205

Телефон для справок: 39 39 00